RDC: vers une coalition internationale contre le Rwanda ?

Paul Kagame (Photo Getty Image)

Dans un contexte de tensions croissantes dans la région des Grands Lacs, les récentes allégations des États-Unis accusant le Rwanda de bombarder un camp de déplacés dans l’est de la République démocratique du Congo marquent une escalade significative. Selon Matthew Miller, porte-parole du département d’État américain, ce bombardement a eu lieu vendredi et a causé la mort d’au moins neuf personnes tout en blessant des dizaines d’autres à la périphérie de Goma. Ces affirmations ont été immédiatement contestées par Kigali, qualifiant ces accusations d’« absurdes » et de « ridicules ».

Le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole Patrick Muyaya, soutient ces allégations en accusant l’armée rwandaise et les combattants du M23 d’être derrière cette attaque. Les rebelles du M23, appuyés par des unités rwandaises, ont intensifié leur présence militaire dans la région, menant à l’encerclement presque total de Goma et provoquant le déplacement de plus de 2,5 millions de personnes.

En réponse à ces développements, des voix internationales s’élèvent pour appeler au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la RDC. Lors d’une visite en France, le président congolais Félix Tshisekedi a exprimé que toute discussion avec le Rwanda resterait suspendue jusqu’au retrait des forces rwandaises. Le président français Emmanuel Macron a également pressé Kigali de mettre fin à son soutien au M23.

Les États-Unis, de leur côté, ont tenté de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit, avec des visites récentes de hauts fonctionnaires américains dans les deux pays. Avril Haines, directrice du renseignement national américain, et Antony Blinken, secrétaire d’État, ont tous deux rencontré des dirigeants de la région dans l’espoir de favoriser des avancées diplomatiques pour la paix.

Pendant ce temps, le Rwanda maintient sa position sur la nécessité d’une action contre les combattants hutus, réfugiés en RDC et suspectés de liens avec le génocide rwandais de 1994. Ces tensions suggèrent une possible escalade vers la formation d’une coalition internationale contre le Rwanda, notamment si les allégations américaines et congolaises se confirment et entraînent une réponse globale.