La fortune du fondateur d'Oracle, Larry Ellison, a dépassé celle de Bill Gates pour la première fois, propulsant Ellison à la quatrième place du Bloomberg Billionaires Index. Cette avancée remarquable est le résultat de la popularité croissante de l'intelligence artificielle, qui a profité à Oracle. Selon Bloomberg, la valeur nette de Larry Ellison s'élève désormais à un montant stupéfiant de 129,8 milliards de dollars, tandis que celle de Bill Gates est actuellement de 129,1 milliards de dollars. C'est la première fois qu'Ellison dépasse Gates en termes de richesse et se classe ainsi devant lui sur la liste des personnes les plus riches du monde.

Bien qu'Ellison ait quitté son poste de PDG d'Oracle en 2014, il est resté au sein de l'entreprise en tant que président et directeur de la technologie. C'est principalement grâce à sa participation dans l'entreprise technologique qu'il a accumulé une grande partie de sa fortune. Les actions d'Oracle ont connu une augmentation impressionnante de plus de 42 % depuis le début de l'année, et elles se négocient actuellement à 116,50 $ à la clôture du marché lundi. Cette hausse de la valeur des actions a contribué à la croissance de la richesse d'Ellison.

Larry Ellison est un entrepreneur et homme d'affaires américain renommé. Il est surtout connu en tant que fondateur d'Oracle Corporation, l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. Ellison a bâti sa carrière sur son ingéniosité technologique et sa vision entrepreneuriale. Au fil des années, il a accumulé une immense fortune grâce à sa participation dans Oracle. Ellison est également reconnu pour son rôle de pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sa détermination, sa capacité à saisir les opportunités et son esprit innovant en font une figure emblématique du monde des affaires et de la technologie.