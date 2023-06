Ce mardi 30 mai, un drame s’est déroulé dans le département de la Haute-Saône en France. En effet, un sexagénaire est malheureusement décédé dans l’incendie de sa maison. Les faits se sont déroulés dans la petite commune de Magny, située au sud-est de Vesoul. Selon les autorités locales, l’homme de 65 ans était en compagnie de sa femme dans la maison lorsque l’incendie a débuté. Dans un premier temps, le couple a réussi à se mettre à l’abri au-dehors.

Mais très vite, le sexagénaire est retourné dans la maison pour tenter de sauver ses chiens. Malheureusement, l’opération de sauvetage a mal tourné et l’homme y est resté. Les secours se sont déportés sur les lieux, mais quand ils sont arrivés il était trop tard. L’épouse de la victime était dans un état de choc très avancé et elle a dû être hospitalisée à Vesoul. Cet incident a ébranlé la petite commune de Magny avec ses 150 habitants. Arnaud Grécourt, le procureur de la République de Vesoul s’est saisi du dossier. Pour l’instant aucun élément ne permet de mettre en évidence la ou les cause (s) exacte (s) du drame.

Article similaire Il se casse le cou en voulant célébrer son divorce par un saut périlleux Un homme brésilien de 22 ans, Rafael dos Santos Tosta, a vécu une expérience traumatisante en voulant célébrer son divorce comme le montre la vidéo…

L’enquête suit actuellement son cours et l’opinion pourrait être renseignée dans les jours à venir. Les drames de ce genre sont assez récurrents, car les particuliers sont prêts à prendre des risques énormes pour sauver leurs animaux de compagnie. Parfois les choses se passent bien et malheureusement comme ce fut le cas pour ce sexagénaire la situation a viré à la tragédie.