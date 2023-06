Le capitaine des Guépards du Bénin, Khaled Adénon n’est pas resté indifférent au drame survenu au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou « avant le match Bénin# Sénégal de ce samedi 17 juin 2023. Une bousculade qui a fait deux morts et plusieurs blessés. Le défenseur de la sélection nationale du Bénin a, dans une interview donnée à Bip Radio, déclaré avoir « vu des gens couchés, des gens blessés » et que cela a fait de la peine aux joueurs.

« On avait tellement demandé au public de sortir pour venir soutenir l’équipe. Le peuple a répondu présent. Malheureusement, il y a eu des victimes. […] Déjà je n’ai pas appris cette information. Je l’ai vu moi-même de mes propres yeux. Quand on sortait pour aller sur le stade. On a vu des gens couchés par terre, des gens blessés. Ça nous a fait de la peine. Mais on avait un match à jouer. On ne pouvait pas faire marche arrière. On a joué ce match, en sachant qu’il y a eu des victimes au stade. Ça a été très difficile pour tout le monde, même les Sénégalais » a-t-il souligné.

Pour Khaled Adénon, c’est vrai qu’ils ont fait un bon match contre le champion d’Afrique. Il a laissé entendre que ses coéquipiers avaient « aussi une pensée pour ceux qui sont partis et ceux qui sont blessés ». Il a donc saisi l’occasion qui lui est offerte pour présenter ses sincères « condoléances aux familles des victimes » et a souhaité un « bon rétablissement aux blessés et à tous ceux qui ont été traumatisés par ce drame » et « du courage à tout le monde ». « Que le Bon Dieu accepte ceux qui sont partis dans son royaume » a-t-il lâché.

Rappelons que dans un communiqué rendu public ce dimanche 18 juin 2023, la Fédération béninoise de Football a réagi à ce drame. L’instance faitière a également présenté ses condoléances aux familles des défunts et a souhaité prompt rétablissement aux blessés. Pour l’heure, il n’y a pas encore de bilan officiel sur le nombre de décès et de blessés ni les circonstances du drame.