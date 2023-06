Peu après la condamnation du rugbyman Mohamed Haouas, le quotidien francilien est revenu sur les circonstances de cette décision et a publié la vidéo de l’agression dont sa compagne a fait l’objet. L’international français a écopé d’une condamnation d’un an de prison de ferme pour ces faits de violence conjugale. On pouvait voir sur les images diffuser ce jeudi par le Parisien, le sportif attaquant sa compagne. Il l’a fait tomber dans un premier temps avant de lui donner une gifle.

Par la suite, on voit toujours dans la vidéo l’homme relever sa femme. Les deux ont quitté le champ de la caméra. Devant la Justice lors de sa comparution immédiate, le sportif s’est défendu et a fait remarquer qu’il venait de surprendre la mère de ses enfants en train de fumer. Il aurait ainsi perdu le contrôle après cette situation. « Elle ne m’a pas dit la vérité, c’est ça le problème. Je me suis dit : si elle peut mentir pour la cigarette, elle peut mentir pour autre chose », s’est-il justifié.

« J’ai toujours tout fait pour ma famille et là, elle veut travailler, avoir une vie sociale. J’ai un bon salaire, je préfèrerai qu’elle ne travaille pas. J’ai peur de la perdre, j’ai des soupçons qui me tiraillent. Mais je me suis emporté, je m’en veux », a-t-il poursuivi, selon les informations rapportées par Le Parisien. Rappelons tout de même qu’il n’est pas à sa première condamnation devant la justice de son pays. Cette situation lui a fait perdre son contrat.