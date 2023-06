L'évolution de la relation entre la République centrafricaine et le Rwanda, témoignant d'une proximité accrue, a connu des développements significatifs récents. Le président centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, s'est rendu à Kigali pour discuter avec son homologue rwandais, Paul Kagame, le même jour que le général James Kabarebe, collaborateur de confiance de Kagame, a entamé une visite de trois jours à Bangui pour rencontrer les troupes rwandaises stationnées dans le pays. Cette synchronisation des actions politiques majeures met en lumière l'importance stratégique croissante du Rwanda pour la Centrafrique, notamment à l'aube d'un référendum constitutionnel contesté dans le pays.

Au-delà de la dimension sécuritaire de cette relation, qui voit actuellement plus de 3000 soldats rwandais déployés en Centrafrique, les deux pays se sont engagés à renforcer leur coopération bilatérale. Cette coopération porte sur des questions de sécurité, mais également d'autres domaines, malgré le flou qui entoure certains aspects des accords conclus entre les deux nations. La présence militaire rwandaise a été saluée pour son "professionnalisme" qui a aidé à stabiliser la situation sécuritaire, mais cette proximité marquée a suscité des interrogations, surtout à l'approche du référendum constitutionnel.

Cependant, l'accentuation de cette proximité avec le Rwanda ne fait pas l'unanimité en Centrafrique. Des voix au sein de l'opposition et de la société civile s'étaient élevées dès 2022 pour critiquer la présence rwandaise, allant jusqu'à planifier des manifestations pour exiger le départ des troupes de Kagame. Les détracteurs soutiennent que l'aide militaire du Rwanda pourrait permettre au président Touadéra de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat. En dépit de ces critiques, le gouvernement centrafricain reste ferme dans son engagement à se rapprocher de ses alliés rwandais et russes, y voyant un moyen essentiel de maintenir la stabilité et la sécurité dans un contexte pré-électoral.