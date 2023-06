La marine russe a récemment annoncé le lancement d'exercices militaires majeurs en mer Baltique, déployant une force impressionnante composée de 40 navires, 25 avions de combat et plus de 3 500 soldats. Ces manœuvres, qui se dérouleront jusqu'au 15 juin prochain, visent à tester et à améliorer les capacités de communication en mer, selon le service de presse de la flotte russe en mer Baltique. Ces dernières années, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022, Moscou a régulièrement organisé des entraînements en mer Baltique, notamment à proximité des États baltes, de la Pologne, de la Suède, de la Finlande, de l'Allemagne et du Danemark.

Ces exercices suscitent souvent des préoccupations et des tensions au sein de l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord), en raison des incidents répétés entre les avions russes et ceux de l'OTAN dans la région. L'OTAN a régulièrement accusé le régime de Vladimir Poutine de violer son espace aérien, tandis que la Russie a répliqué en accusant l'OTAN de mener des activités provocatrices près de ses frontières. Ces confrontations ont intensifié les craintes d'un conflit potentiel en mer Baltique et ont contribué à la détérioration des relations entre la Russie et l'OTAN.

Et avec la guerre en Ukraine, les relations entre la Russie et l'alliance se sont encore plus aggravée. L'alliance a apporté son soutien au pays de Volodymyr Zelensky et critiqué les forces de Vladimir Poutine. La mer Baltique revêt une importance stratégique pour la Russie, car elle fournit un accès direct à la mer du Nord et à d'autres zones maritimes cruciales. En intensifiant ses exercices militaires dans cette région, la Russie envoie un message clair sur sa détermination à protéger ses intérêts et à maintenir sa présence dans la région.