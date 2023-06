L'Inde joue un rôle complexe et crucial sur l'échiquier géopolitique mondial. En tant que membre des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), une association de cinq économies émergentes majeures, l'Inde entretient des liens étroits avec la Chine. Ces deux nations ont souvent uni leurs forces pour contester la domination économique des puissances occidentales et pour promouvoir des alternatives au dollar américain comme monnaie de réserve internationale. Cependant, en parallèle, l'Inde a noué une alliance stratégique avec les États-Unis pour contrer l'expansion militaire de la Chine. Cette situation démontre l'habileté de l'Inde à naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique.

La relation entre l'Inde et la Chine au sein des BRICS est une démonstration de la coopération Sud-Sud, visant à équilibrer l'influence des puissances occidentales sur l'économie mondiale. Ces deux nations ont coopéré sur de nombreuses initiatives économiques et politiques, notamment la création de la Nouvelle Banque de Développement (NBD), parfois appelée la Banque des BRICS, qui fournit un contrepoids aux institutions de Bretton Woods dominées par l'Occident. L'Inde et la Chine, avec leurs économies en rapide croissance, tentent également de contester le statut du dollar américain comme principale monnaie de réserve, appelant à une plus grande diversification et à l'usage de leurs propres monnaies dans les échanges internationaux.

Amis mais...

Cependant, malgré cette collaboration au sein des BRICS, l'Inde est également consciente de l'expansion militaire croissante de la Chine qui menace ses propres intérêts dans la région. Pour contrer cette menace perçue, l'Inde a noué une alliance stratégique avec les États-Unis. Cette alliance s'est récemment concrétisée par un accord historique de défense, dans lequel les États-Unis fourniront des drones et des moteurs d'avions de combat à l'Inde. En retour, les navires de la marine américaine auront la possibilité de faire escale dans les chantiers navals indiens pour des réparations, renforçant ainsi la présence militaire américaine dans la région.

La relation de l'Inde avec les États-Unis s'étend au-delà des questions de défense et de sécurité. Les deux pays ont également renforcé leur coopération dans divers domaines économiques. Par exemple, l'Inde a accepté de travailler avec la NASA sur une mission conjointe à la Station spatiale internationale en 2024. Il faut rappeler que le domaine spatial est une des priorités de la Chine qui a pris une longueur d'avance sur bien de nations dans le monde. Seuls les USA et la Russie peuvent encore lui tenir tête... En outre, les États-Unis ont facilité l'obtention de visas pour les travailleurs indiens qualifiés, favorisant ainsi une circulation plus libre des talents et des compétences entre les deux pays.

La position de l'Inde sur l'échiquier géopolitique mondial est complexe et multidimensionnelle. D'une part, l'Inde collabore étroitement avec la Chine au sein des BRICS pour contester la domination économique des puissances occidentales. D'autre part, l'Inde est devenue un allié stratégique des États-Unis pour contrer l'expansion militaire de la Chine. Cette capacité à maintenir et à gérer ces relations apparemment contradictoires démontre l'habileté de l'Inde à naviguer dans le paysage géopolitique complexe de l'époque contemporaine.