Depuis son arrivée au pouvoir, le président burkinabè, Ibrahim Traoré a enclenché un processus de diversification des partenaires dans tous les domaines. Sur le volet sécuritaire, le capitaine Traoré s’est beaucoup rapproché de pays comme la Russie, la Turquie et la Chine. Il ya quelques semaines, le Premier ministre Apollinaire Joachim de Tambela a effectué un déplacement au Venezuela pour tenter de dénicher des débouchées pour le Burkina Faso. Dans l’optique de la diversification des partenariats, le gouvernement du Burkina Faso a signé un mémorandum d’entente de coopération avec l’alliance internationale des BRICS.

La signature de ce document vise à renforcer la coopération dans des domaines comme l’économie, la santé, l’éducation, les infrastructures, les transports aériens et ferroviaires, l’industrie, le commerce, les mines, l’énergie, le sport, la culture, les technologies de l’information et de la communication, le tourisme. Selon madame Olivia Rouamba, la cheffe de la diplomatie burkinabè, ce partenariat avec l’alliance internationale des BRICS se veut gagnant-gagnant. "L’un des principes fondamentaux de cette organisation est qu’elle milite pour rendre l’économie des pays avec lesquels elle coopère plus résiliente aux chocs externes, de sorte à ce qu’elle repose sur le développement du capital humain à travers l’amélioration de l’accès au savoir, au savoir-faire et à l’investissement" a déclaré madame Olivia Rouamba.

Quant à la présidente de l’alliance internationale des BRICS, madame Larisa Zelentsova, elle a réaffirmé sa volonté d’accompagner le Burkina Faso afin que le Pays des Hommes Intègres puisse relever les défis auxquels il fait face. "Nous entendons mettre l’accent sur le domaine sécuritaire mais également, la formation par l’encadrement des jeunes" a notifié la présidente de l’alliance internationale des BRICS.