Dans une société de plus en plus connectée, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur : celui de la solitude. D'après un récent rapport de la Commission européenne, près d'un habitant de l'Union européenne sur dix est seul la plupart du temps, voire en permanence. Cette "épidémie de solitude" a été exacerbée par les fermetures prolongées et les mesures d'isolement prises pendant la pandémie de COVID-19. Pour y faire face, l'Union européenne a lancé un projet pilote visant à surveiller et à lutter contre le déficit d'"interactions sociales significatives".

La solitude est ressentie différemment d'un pays à l'autre. Selon un rapport sur la solitude de la Commission européenne, L'Irlande est le pays où la solitude est la plus marquée, avec environ 20 % de la population se déclarant seule. En revanche, aux Pays-Bas, en Croatie, en Autriche et en République tchèque, en, les niveaux de solitude sont les plus bas, avec moins de 10 % des répondants se sentant seuls. Le rapport met en lumière le fait que la solitude n'est pas uniquement un problème privé et individuel, mais peut également entraver la cohésion sociale, nécessitant par conséquent une attention et une action collectives.

L'un des aspects les plus troublants de cette "épidémie" est l'impact psychologique. Ceux qui se déclarent seuls sont en effet 20 points de pourcentage plus susceptibles de souffrir de symptômes dépressifs. En outre, la solitude affecte toutes les tranches d'âge, même si elle est plus élevée chez les jeunes actifs sur les réseaux sociaux.

Malgré l'ampleur de ce problème, une large part de la population européenne semble peu informée des moyens d'intervention. Le rapport révèle que 57% des répondants n'étaient pas au courant de l'existence de méthodes et de politiques d'intervention contre la solitude. Un défi majeur réside donc dans la lutte contre la stigmatisation sociale et la méconnaissance entourant ce phénomène. Il est donc crucial d'accentuer les efforts pour prévenir la solitude, notamment en favorisant des situations économiques stables, des interactions sociales de qualité et en veillant à l'usage des médias sociaux, qui sont souvent associés à une augmentation de la solitude.