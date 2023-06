Les PDG américains devraient se tourner vers deux régions du monde s'ils veulent rester compétitifs dans les décennies à venir, selon un haut responsable du Trésor américain. Jay Shambaugh, secrétaire adjoint aux affaires internationales du Trésor, a récemment souligné les tendances démographiques qui font de cette région un choix incontournable pour les chefs d'entreprise. Il a également affirmé que les États-Unis étaient une option de financement plus attrayante que la Chine pour ces régions.

Lors d'une conférence à Washington, Shambaugh a déclaré : "Il est assez évident où se trouve la croissance. Les 50 prochaines années de l'économie mondiale verront l'histoire s'écrire en Afrique subsaharienne. Donc, si vous voulez être dans les affaires, vous devez y être présent." L'Afrique subsaharienne connaît une croissance démographique rapide, et la Banque mondiale estime que d'ici 2050, la moitié des plus d'un milliard de personnes qui y vivent auront moins de 25 ans. Cette jeunesse croissante représente un marché émergent et une main-d'œuvre potentiellement dynamique.

TikTok en danger aux USA après les accusations d'un ancien cadre Un ancien cadre supérieur de ByteDance, la société mère de TikTok, a lancé des allégations potentiellement explosives contre la société de technologie chinoise. Yu Yintao,…

Les commentaires de Shambaugh interviennent dans le contexte des efforts déployés par Washington pour aider la région à relever des défis tels que le changement climatique et la reprise de la pandémie, ainsi que dans le cadre d'efforts plus généraux visant à réformer les règles de restructuration de la dette. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, s'est rendue en Afrique en janvier dans le but de raviver les liens avec le continent et de contrer l'influence de Pékin. Elle a plaidé en faveur de la relance des négociations sur la restructuration de la dette des pays pauvres, notamment de la Zambie.

Shambaugh a reconnu que la présence chinoise dans la région suggère parfois un manque de financement de la part des institutions financières mondiales ou des investissements directs étrangers. Cependant, il a souligné que les États-Unis ont beaucoup à offrir. "Si vous leur demandez ce qu'ils préfèrent lorsque les deux options sont sur la table, je dirais que notre offre est meilleure", a-t-il déclaré. Les États-Unis cherchent à renforcer leur présence en Afrique subsaharienne, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour des considérations géopolitiques. La rivalité entre les États-Unis et la Chine pour l'influence mondiale s'est intensifiée ces dernières années, et l'Afrique est devenue un terrain de jeu stratégique pour les deux puissances.