Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Facebook, est connu pour être un homme d'affaires brillant et influent dans le domaine de la technologie. Cependant, peu de gens savent qu'il est également passionné par les arts martiaux, en particulier le jiu-jitsu brésilien. Au cours d'une récente interview accordée à Lex Fridman, un podcasteur et informaticien, Zuckerberg a partagé des conseils précieux pour les débutants qui souhaitent se lancer dans cet art martial. L'un des premiers conseils de Zuckerberg est de se préparer à être battu.

Selon lui, les débutants doivent être prêts à essuyer de nombreuses défaites s'ils veulent réellement se lancer dans l'art martial. Il explique que la progression dans les arts martiaux nécessite souvent d'être prêt à revenir à la case départ, à accepter d'être un débutant et à se faire "botter le c#l" pour apprendre et s'améliorer. Zuckerberg souligne également l'importance de ne pas craindre l'embarras. Il affirme que beaucoup de gens ont peur d'être gênés ou humiliés lorsqu'ils commencent quelque chose de nouveau.

Cependant, il estime que la volonté d'accepter cet embarras et de revenir à la première étape est essentielle pour continuer à progresser et à accomplir des choses intéressantes. Lors de l'interview, Zuckerberg a révélé que la majeure partie de ses entraînements se concentre sur des activités de "combat" telles que le jiu-jitsu et les arts martiaux mixtes (MMA). Il s'efforce de pratiquer ces disciplines trois ou quatre fois par semaine. Pour compléter son programme d'entraînement, il consacre le reste de la semaine à des activités axées sur le cardio et la mobilité.

Le fondateur de Meta reconnaît toutefois que pratiquer quotidiennement ces activités n'est pas toujours possible pour tout le monde. Il souligne que cela peut être épuisant physiquement et qu'il est important de prendre le temps de récupérer des blessures et des ecchymoses éventuelles. Il encourage donc les débutants à trouver un rythme d'entraînement qui leur convient et à ne pas se sentir obligés de suivre le même régime que les professionnels. Depuis le début de la pandémie, Zuckerberg s'est consacré de plus en plus au jiu-jitsu brésilien, un art martial qui allie combat et techniques de soumission. Il a déjà mentionné que la pratique d'une activité physique combinée à quelque chose de méditatif contribue à son bien-être mental.