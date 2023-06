Libianca Kenzonkinboum Fonji, connue sous le nom de Libianca, est une chanteuse américano-camerounaise d'Afrobeats, née en 2001 à Minneapolis, Minnesota. Elle est surtout connue pour son single à succès "People" sorti en 2022. Sa carrière a débuté en 2019 avec le titre "Level", suivi de plusieurs autres singles qui n'ont pas atteint le même niveau de popularité. Sa carrière a pris un tournant majeur lorsqu'elle a participé à la vingt-et-unième saison de l'émission américaine The Voice en 2021, où elle a été coachée par Blake Shelton et a atteint le top 20 avant d'être éliminée. Ses reprises de "Everything I Wanted" et "Woman" lors de l'émission ont été plus tard publiées en tant que singles par West Side Creative Agency​​.

En 2022, Libianca a signé avec 5K Records et Sony, et en décembre de la même année, elle a sorti "People", une chanson qui a marqué un tournant dans sa carrière. Le single a été inspiré par son expérience personnelle avec la cyclothymie, un trouble de l'humeur rare qui cause des variations émotionnelles rapides. "People" a été écrit par Libianca lors d'une période de profonde dépression. Les paroles de la chanson, qui évoquent sa lutte contre la cyclothymie, ont été écrites après une soirée de Thanksgiving pendant laquelle elle se sentait "invisible" et ignorée par ses amis. Dans sa détresse, elle s'est réfugiée dans la création musicale pour exprimer ses sentiments​2​.

"People" a été un énorme succès, se classant n°2 au Billboard Afrobeats des États-Unis, n°1 au UK Afrobeats, et n°2 au UK Official Chart. La chanson a également reçu une attention considérable sur les réseaux sociaux. Elle a été certifiée Or en Australie, au Royaume-Uni, en Suisse, et en France, Platine au Canada et en Nouvelle-Zélande​​. Elle a été streamée plus de 250 millions de fois depuis sa sortie en décembre. La chanson a également atteint le n°3 en Inde, le n°5 en Nouvelle-Zélande et le n°1 au Nigeria​. En 2023, Libianca doit se produire lors de la tournée estivale d'Alicia Keys, "Keys to the Summer Tour"