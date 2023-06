Libre de tout contrat depuis mars dernier, l’international béninois Yohan Roche, âgé de 25 ans, a officialisé ce mardi 13 juin 2023 la signature de son contrat avec Quevilly-Rouen, un club de Ligue 2 française. Il s’est engagé avec ce club jusqu’en juin 2025. « Yohan Roche est Quevillais ! Le défenseur central âgé de 25 ans, est Rouge et Jaune pour les deux prochaines saisons. Bienvenue Yohan ! », a écrit le club sur son compte twitter.

Ce n’est pas la première fois que le jeune international béninois évolue dans le championnat français. Après ses débuts à Villefranche en 2016, il a joué au Stade de Reims en 2017 et a été prêté à Rodez Aveyron Football où il a disputé 26 matchs de National et a participé activement à l’accession en Ligue 2 du club ruthénois en 2019. En 2021, l’international béninois a tenté une aventure en Turquie à Adanaspor en la Ligue 2 Turc. Après un an et demi au club de la province d’Adana, il a disputé 50 matchs et a inscrit 4 buts avant qu’il ne débarque au Quevilly-Rouen ce mardi 13 juin 2023. Il faut signaler que Yohan Roche est né le 7 juillet 1997 à Lyon en France. Il est un footballeur international béninois qui possède aussi la nationalité française. Il a une taille de 1,88 m.