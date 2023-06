Le gouvernement sénégalais compte faire la lumière sur les différents cas de violences enregistrés lors des dernières manifestations. Selon l’annonce qui a été faite dans la soirée de ce mercredi, des « enquêtes judiciaires immédiates » sur les troubles « d’une violence sans précédent » seront menées. À en croire le communiqué du Conseil des ministres, l’objectif de ces différentes investigations est de « faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements » qui ont eu lieu entre le 1er et le 3 juin à Dakar.

Ces mouvements d’humeur ont eu lieu suite à la condamnation de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko. Toujours lors de cette rencontre hebdomadaire des ministres, le gouvernement s’est prononcé sur ces événements. L’exécutif sénégalais a en effet condamné ces « agressions extrêmement graves contre l’Etat, la République et les institutions » dont « l’objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l’arrêt notre pays ». Ce fut le moment pour le président sénégalais de donner des instructions afin que « les personnes et entités ayant subi des préjudices » soient assistées.

Rappelons que ces différents mouvements d’humeur ont suscité au sein de l’opinion publique une série de réactions. « Nous assistons à la violence et aux bouleversements dans nos rues habituellement paisibles. Nous avons vu la mort. Ce n’est pas bon pour notre peuple. Ce n’est pas meilleur pour la portée mondiale du Sénégal. Cette situation ne fera qu’empirer si le président Macky Sall annonce une candidature pour un troisième mandat. Ce serait profondément préjudiciable au Sénégal », a déclaré l’opposant sénégalais Idrissa Seck.