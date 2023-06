La situation socio-politique au Sénégal continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. En effet, la dernière en date est celle de l’ancien footballeur international français Patrice Evra. Par le canal d’une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux et relayée par plusieurs personnalités, il s’est prononcé sur la tension actuelle dans son pays d’origine. Pour ce dernier, l’image que projettent les médias de la jeunesse sénégalaise n’est pas la bonne.

Il indique que la jeunesse exprime juste son ras-le-bol face à la situation politique. « Le Sénégal est un peuple doux et de paix. On montre dans les médias que nous sommes un peuple violent, mais non. Les jeunes en ont marre et ont choisi leur président. J’espère que tous ces politiciens et ces présidents en prendront compte (…) Je demande que la paix revienne au Sénégal, mais c’est difficile de demander cela à un peuple qui se sent trahi, pas écouté », a-t-il déclaré dans la vidéo tout en invitant les uns et les autres à prendre la parole.

Pour lui, il ne suffit de mettre le drapeau sénégalais sur les réseaux sociaux. L’autre possibilité serait de se prononcer réellement sur la situation. « Rester silencieux est un crime. Le peuple sénégalais a choisi son futur président », a-t-il indiqué dans sa déclaration faite sur le réseau social de l’oiseau bleu. Rappelons que pendant plusieurs jours, les manifestants ont manifesté leur colère suite à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko.