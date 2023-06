Les violences observées dans le cadre des manifestations qui ont eu lieu au Sénégal après la condamnation d’Ousmane Sonko continue d’occuper l’actualité. En effet, par le canal d’un communiqué de presse, le Procureur de la République a décidé de poursuivre les différentes personnes qui ont été mises aux arrêts au cours de ces différentes manifestations. Selon les détails de ce communiqué de presse, au total, 410 personnes ont été arrêtées.

On retient également qu’une information judiciaire a été ouverte contre X pour situer « la responsabilité de toutes les personnes instigatrices de ces violents attroupements ». Selon l’homme de Droit, celles et ceux qui ont été arrêtées sont poursuivis pour des faits « d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431-1 et suivants du code pénal ».

Rappelons que ce communiqué du procureur intervient seulement quelques jours après l’annonce du gouvernement. Au cours du dernier conseil des ministres, le gouvernement a annoncé vouloir faire la lumière sur les récentes manifestations. Selon l’annonce qui a été faite dans la soirée du mercredi dernier, des « enquêtes judiciaires immédiates » sur les troubles « d’une violence sans précédent » seront menées. L’objectif de ces différentes investigations est de « faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements » qui ont eu lieu entre le 1er et le 3 juin à Dakar.