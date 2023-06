Dans une récente déclaration, le mouvement citoyen sénégalais, "Y'en a marre", a appelé la police nationale à assumer ses responsabilités face aux préoccupations croissantes de la population concernant les actes de violence et d'intimidation qui ont été signalés lors de diverses manifestations. Le mouvement s'est exprimé à la suite d'une conférence de presse tenue par la police, au cours de laquelle il estime que des questions cruciales n'ont pas été traitées. "Y'en a marre" a énuméré plusieurs incidents inquiétants, dont des individus masqués et armés présents lors des manifestations, des personnes non identifiées semant la terreur dans les quartiers à bord de véhicules 4x4 et l'utilisation de manifestants, y compris un enfant de 8 ans, comme boucliers humains par les forces de défense et de sécurité.

Selon le mouvement, ces actions ont été commises aux côtés des forces de police ou avec leur apparente complicité. Les manifestants ont été la cible de violences, d'humiliations et de traitements dégradants de la part des forces de défense et de sécurité, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à leur rôle de protecteurs de la population. Des cas d'enlèvements et de tortures de citoyens sénégalais qui n'étaient pas impliqués dans les manifestations ont également été signalés.

"Y'en a marre" a exhorté la police à enquêter sur ces allégations et à prendre des mesures pour mettre fin aux abus commis par ses agents. Le mouvement a également appelé à une plus grande transparence de la part des forces de défense et de sécurité, demandant des éclaircissements sur l'origine des individus armés et masqués ainsi que des personnes non identifiées semant la terreur dans les quartiers. En l'absence de réponses à ces questions, le mouvement a averti que la police et les autorités qui la dirigent continueront d'être considérées par les Sénégalais comme les principaux responsables de ces exactions.

Le mouvement "Y'en a marre" a exprimé son amertume face à l'incapacité de la police à communiquer de manière transparente sur ces questions lors de la conférence de presse. Il a appelé la police sénégalaise à se ressaisir, à protéger la population et à mettre fin à la répression brutale et meurtrière des manifestants. La coordination du mouvement "Y'en a marre" persiste dans son appel à la police pour qu'elle prenne ses responsabilités face à ces graves préoccupations. La sécurité et la paix du peuple sénégalais en dépendent.

Pour rappel, le mouvement "Y'en a marre" a été créé en janvier 2011 au Sénégal, à la suite d'une coupure d'électricité prolongée qui a exacerbé le mécontentement généralisé de la population face aux conditions de vie difficiles et à la gestion gouvernementale. Il a été fondé par un groupe de jeunes rappeurs et de journalistes, dont les membres les plus connus sont Thiat et Kilifeu du groupe de rap Keur Gui de Kaolack, et le journaliste Fadel Barro. En utilisant le rap comme outil de mobilisation sociale et de sensibilisation, ils ont exprimé leur frustration, celle d'une jeunesse qui en avait assez de la situation politique et sociale du pays. Le nom du mouvement, "Y'en a marre", résume parfaitement ce sentiment de lassitude et cette volonté de changement. Le mouvement s'est rapidement développé et a joué un rôle déterminant dans les manifestations de 2011-2012 contre la tentative de l'ancien président Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat.