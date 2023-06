Dans le cadre de la palpitante rencontre Bénin # Sénégal comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), l’entrée au stade de l’Amitié Général « Mathieu Kérékou » de Kouhounou est gratuite pour tous les supporters mais, elle est subordonnée à la présentation d’un ticket d’accès. Cette gratuité a été possible grâce à la subvention du gouvernement béninois qui veut rendre l’événement plus accessible aux Béninois, ceci pour favoriser la présence massive des amoureux du cuir rond dans les gradins et à créer une atmosphère électrisante pour soutenir la sélection nationale béninoise.

Il faut signaler que la distribution des tickets d’entrée au stade se fera ce jour vendredi 16 juin 2023 de 8 h à 17 h et le samedi 17 juin 2023 de 9 h à 12 h. Les points de retrait des billets sont l’ Esplanade intérieure du stade Général Mathieu Kérékou, salle des Arts de Cotonou, stade René Pleven d’Akpakpa, siège du 10ème arrondissement de Cotonou ( Zogbo), maison du peuple d’Agla,, siège de l’arrondissement de Godomey , Mairie d’Abomey-Calavi, siège de la Fédération béninoise de football à Porto-Novo et au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.