Dimanche dernier, la police chinoise a arrêté le célèbre footballeur argentin Lionel Messi à son arrivée à l'aéroport de Pékin. Cette arrestation a eu lieu alors que Messi se rendait en Chine pour participer à un match amical entre l'Argentine et l'Australie. Les autorités ont découvert que Messi était entré sur le territoire chinois sans visa, ce qui a entraîné son arrestation. Lionel Messi, qui possède la double nationalité argentine et espagnole, avait utilisé son passeport espagnol pour entrer en Chine.

Cependant, les détenteurs de passeports espagnols doivent obligatoirement obtenir un visa chinois avant d'entrer dans le pays. Malheureusement, Messi était apparemment inconscient de cette exigence, car il avait déjà voyagé à Taïwan sans avoir besoin d'un visa, et il avait supposé que les règles en Chine étaient similaires. La situation s'est compliquée en raison de la barrière de la langue entre Messi et les gardes-frontières chinois. Les médias ont rapporté que la communication était difficile, ce qui a retardé la résolution du problème.

Les policiers chinois ont été contraints de retenir Messi pendant près de deux heures afin de résoudre cette infraction à la réglementation d'immigration. Cependant, une fois la confusion dissipée, les autorités chinoises ont finalement résolu le problème. Lionel Messi est un nom qui résonne dans le monde du football. Considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux, Messi a accumulé de nombreux exploits au cours de sa carrière extraordinaire. Avec son incroyable habileté technique, sa vitesse éblouissante et son instinct infaillible devant le but, il a conquis les cœurs des fans du monde entier.

Messi a remporté de nombreux titres et trophées, aussi bien avec son club, le FC Barcelone, qu'avec l'équipe nationale argentine. Il a décroché plusieurs fois le Ballon d'Or, récompensant le meilleur joueur du monde, et a établi de nombreux records, notamment celui du nombre de buts inscrits en une année civile. Il a quitté le FC Barcelone pour le club de la Capitale française il y a deux ans. Depuis quelques semaines, il est annoncé en Arabie Saoudite.