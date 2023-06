Il ya quelques jours, Lionel Messi a annoncé qu’il jouerait pour le club de l’Inter Miami la saison prochaine. Après deux saisons mitigées au Paris Saint-Germain, le sextuple ballon d’or a exprimé le besoin de relever un nouveau challenge en Major League Soccer. Avant même la fin du championnat de Ligue 1, l’avenir de Lionel Messi était sur toutes les lèvres. Diverses rumeurs circulaient sur sa prochaine destination. Une en particulière a beaucoup fait parler.

En effet, le club d’Al Hilal, pensionnaire de la Saudi Pro League étaient prêt à offrir une offre démentielle à Lionel Messi. Selon les informations de la presse espagnole, l’équipe saoudienne était disposée à proposer 500 millions d’euros par an sur trois saisons au champion du monde argentin. Lionel Messi a cependant décliné l’offre, car il voulait découvrir autre chose lui et sa famille. "L’aspect financier n’a jamais été un problème, ni un obstacle en quoi que ce soit" dira La pulga il ya quelques jours au cours d’un entretien médiatique. À l’Inter Miami, la légende du football touchera un salaire confortable, mais très loin des 500 millions d’euros par an proposé par Al Hilal.

PSG : Quand Mbappé prend la défense de Messi A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la Gazzetta dello Sport ce mercredi, Kylian Mbappé est revenu sur les conditions du départ de…

Si Messi avait accepté cette offre stratosphérique, il serait devenu tout simplement le sportif le mieux payé au monde devant le basketteur Lebron James. De nombreux fans du ballon rond imaginaient déjà le joueur de 35 ans dans le championnat saoudien aux côtés de son éternel rival, Cristiano Ronaldo qui évolue à Al Nassr. Après avoir joué pendant 22 ans sur le vieux continent, le champion du monde va rallier l’Amérique pour essayer pourquoi pas de le conquérir aussi.