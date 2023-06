Du 25 au 27 août 2023, la sélection nationale masculine des moins de 16 ans de handball prendra part en France, à la 2ème édition du tournoi international de handball de Nantes. C’est dans ce cadre que la Fédération béninoise de handball (Fbhb) et les techniciens ont concocté un plan de préparation aux joueurs présélectionnés. Après un premier regroupement de préparation qui s’est tenu du 17 au 21 mai 2023 à Cotonou et le deuxième du 26 au 29 mai 2023, le staff technique dirigé par Jean Houngbélagnon, de concert avec la Direction technique nationale (Dtn) de la Fédération béninoise de handball a retenu 20 joueurs pour un troisième et dernier stage qui se déroulera du 19 au 26 juin 2023.

A l’issue de ce dernier stage, 14 joueurs seront retenus pour l’expédition française. Il faut signaler que cela sera la deuxième participation du Bénin au Nantes international handball Cup. Précisions ces 20 joueurs présélectionnés, la majorité de ces joueurs (au total 16 pensionnaires) provient des classes sportives mises en place par le ministère des sports.

Nantes International Handball Cup 2023 : liste des 26 joueurs du Bénin pour la suite des préparatifs Au départ, ils étaient 47 jeunes handballeurs issus des tests de détection effectués dans les 12 départements. Ils ne sont que 26 à être retenus…

Liste des vingt (20) joueurs retenus pour la suite du stage

1- GOÏDO Ben (Classe Sportive Bohicon) ;

2- SIKIROU Rouchdane (Classe Sportive Bohicon) ;

3- TODAN Arnaud (Classe sportive Bohicon) ;

4- ZANDOHOUN Stève (Classe sportive Zogbodomey);

5- KOUGOU Thomas (Classe Sportive Kétou);

6- HOUNDEHOTO Rodolphe (Classe Sportive Ifangni);

7- HOUESSI Jean de Dieu (Classe Sportive Ifangni) ;

8- GBLETO Girhadi (Classe Sportive Ifangni);

9- LAFIA Abdoul Hacque (ASO MODELE) ;

10- HOUNMENOU Parfait (ASO MODELE) ;

11- TCHAKOU Norris (ASO MODELE);

12- TCHIKOU Sem (Classe Sportive CEG 2 Abomey-Calavi) ;

13- YOVOGAN Ronaldino (Classe sportive CEG Pylônes) ;

14- ZANNOUVE Yannick (Classe sportive CEG Nokoué) ;

15- AFAYOME Samuel (Classe sportive CEG 1 Comè) ;

16- HOUNGBEDJI Christ (Classe sportive CEG Athiémè) ;

17- GOUYABA TAOFIC (Classe sportive Lycée Mathieu Bouké) ;

18-ISSIFOU Yakoubou (Classe sportive CEG 1 DJOUGOU) ;

19- KPARA MATAROU MOHAMED (ASSEC) ;

20- DJIMA Rafiou (Classe sportive Lycée Mathieu Bouké)