La Chine a franchi une étape importante dans l'adoption de technologies nucléaires avancées, le gendarme de la sûreté nucléaire du pays ayant délivré une autorisation opérationnelle pour son premier réacteur à thorium. Opéré par le Shanghai Institute of Applied Physics de l'Académie chinoise des sciences, ce réacteur thorium à sels fondus (MSR) de deux mégawatts, situé dans la ville désertique de Wuwei dans la province du Gansu, offre plusieurs avantages potentiels par rapport aux réacteurs à uranium traditionnels. Il renforce la sécurité, réduit les déchets et améliore l'efficacité énergétique. De plus, le thorium est une ressource plus abondante que l'uranium, ce qui confère à la Chine, détentrice de réserves significatives, un avantage distinctif.

L'autorisation délivrée le 7 juin par la National Nuclear Safety Administration donne le feu vert au Shanghai Institute pour exploiter le réacteur pendant dix ans. Les opérations de test seront lancées pour commencer. L'institut de Shanghai est tenu responsable de la sécurité du réacteur et doit se conformer à toutes les lois, réglementations et normes techniques pertinentes. C'est une réalisation majeure pour le secteur de l'énergie nucléaire chinois, qui positionne le pays en tant que leader potentiel dans la technologie des réacteurs au thorium. Selon le South China Morning Post, "la Chine possède l'une des plus grandes réserves de thorium au monde. La taille exacte de ces réserves n'a pas été rendue publique, mais on estime qu'elle est suffisante pour répondre aux besoins énergétiques totaux du pays pendant plus de 20 000 ans".

Toutefois, le déploiement réussi de ces réacteurs à grande échelle requiert le dépassement de nombreux défis techniques, réglementaires et économiques, selon les experts du secteur. Le projet a été lancé en 2011, mais la construction n'a commencé qu'en 2018. Malgré des prévisions initiales de six ans pour la construction, les scientifiques et les ingénieurs ont achevé le travail en environ trois ans, les travaux se déroulant plus facilement que prévu. Les autorités environnementales ont mis plus de deux ans pour confirmer que l'installation répondait aux normes de sécurité les plus élevées.

L'utilisation à grande échelle de la technologie des réacteurs à thorium a le potentiel d'améliorer la compétitivité globale de la Chine dans le secteur de l'énergie. Elle pourrait renforcer la sécurité énergétique de la Chine, positionner le pays en tant que leader dans les technologies nucléaires avancées et contribuer à la durabilité environnementale. Néanmoins, malgré les avancées de la Chine dans le développement et la mise en œuvre de la technologie des thorium MSR, plusieurs experts nucléaires ont noté que cela ne signifie pas nécessairement que tous les défis technologiques ont été surmontés.