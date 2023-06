Dans le cadre de l'engagement continu envers le Traité de non-prolifération nucléaire de 1968, le département d'État américain a organisé une réunion de "spécialistes de niveau opérationnel" des États-Unis, de la Chine, de la France, de la Russie, du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord au début du mois. Les États-Unis, en tant que présidents de ce dialogue, ont continué de faciliter les discussions entre les experts nucléaires de ces cinq pays sur des sujets d'importance cruciale. La réunion, qui s'est déroulée les 13 et 14 juin au Caire, en Égypte, a vu la participation d'experts des ministères respectifs des Affaires étrangères et de la Défense.

Les sujets de discussion ont englobé la réduction des risques stratégiques, ainsi que les doctrines et les politiques nucléaires. La délégation américaine était composée de membres des départements d'État et de la Défense ainsi que de l'Administration de la sécurité nucléaire nationale.

John Kirby, porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré lors d'un point de presse à la Maison Blanche que les discussions étaient "un dialogue continu et routinier". Kirby a qualifié cette rencontre comme une "bonne opportunité" pour dialoguer sur les protocoles et procédures de sécurité nucléaire. Il a également souligné le fait que la réunion se déroulait à un "niveau opérationnel".

Un porte-parole du département d'État a également informé qu'en février, des experts s'étaient également réunis à Dubaï dans le cadre de ce dialogue. Le porte-parole a qualifié ces deux conversations multilatérales de "professionnelles et utiles", tout en soulignant l'importance de la participation des officiels de la défense dans ces discussions thématiques.