Dans le cadre de la clôture de la tournée « Osez Le Bénin ! Roadshow France 2023 », la délégation béninoise conduite par le Directeur général de l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx), Laurent Gangbès a rencontré, ce mardi 27 juin 2023 au siège du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Olivier BECHT, Ministre Délégué auprès de la Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères chargé du commerce extérieur, de l’attractivité et des Français de l’étranger.

Le Gouvernement français par la voix du Ministre délégué, s'engage donc à soutenir la dynamique économique béninoise par la promotion du pays auprès des investisseurs français. Aussi, il a déclaré que « la GDIZ est un exemple inspirant de dynamisme économique et d'opportunités d'investissement ». C’est pour cela qu’il a laissé entendre qu’il a été impressionné par les initiatives et les projets prometteurs présentés lors du « Roadshow France2023 : Osez le Bénin » . Il a promis à ses hôtes de s'engager « à être un fervent porte-parole de cette Zone auprès des investisseurs français ». Les différents responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) se disent alors fiers d’avoir pu présenter, à travers ce ‘’Roadshow’France2023’’, les nombreuses opportunités d’investissement qu'offre sa Zone.

Il faut signaler qu'avant la rencontre de ce mardi 27 juin 2023 avec le ministre Olivier BECHT, les membres de la délégation béninoise étaient le lundi 26 juin 2023 dans la ville de Louviers où pour cette dernière étape, ils ont été accueillis par Bernard Leroy, président de l’agglomération Seine-Eure, ainsi que Hubert Zoutu, Vice-président de la commission Coopérations internationales. A l'issue de la rencontre avec ces deux personnalités de cette ville française, la GDIZ est ravie de rencontrer une nouvelle fois Bernard Leroy, qui avait déjà effectué une visite de la Zone lors de son séjour au Bénin. Le « Roadshow France 2023 » s'est clôturé ainsi avec un échange plus que constructif entre la GDIZ et l’agglomération Seine-Eure en vue de la mise en place d'une collaboration fructueuse.