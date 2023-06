Le dossier Kylian Mbappé occupe le devant de la scène footballistique depuis le début de semaine. En effet, il ya quelques jours, le natif de Bondy avait adressé une lettre à la direction du PSG pour signifier qu’il ne comptait pas prolonger son contrat après 2024. Dès lors, les rumeurs ont fusé de toute part et le nom de Kylian Mbappé fut associé au Real Madrid. Le club madrilène souhaite ardemment recruter le numéro 7 parisien depuis quelques saisons maintenant et la saison dernière il était tout près de réussir son coup.

Face à l’emballement médiatique suscité par son courrier, l’international français a pris la parole pour clarifier les choses. Actuellement en rassemblement avec l’équipe de France pour les Éliminatoires de l’Euro 2024, le prodige français a déclaré en conférence de presse qu’il sera encore parisien la saison prochaine. Le natif de Bondy n’a pas éludé les questions sur son avenir. En gros, Kylian Mbappé a fait du Mbappé, tout était carré et il n’a pas fait de vague. "J’ai déjà répondu, et j’ai dit que mon objectif est de rester au PSG et c’est ma seule option pour le moment, je suis très heureux là-bas. Je suis concentré sur la reprise. J’espère que les autres questions seront sur l’équipe de France qui a un match important demain (vendredi) contre Gibraltar".

Questionné sur la lettre qu’il a adressée à ses dirigeants, le nouveau capitaine des Bleus a laissé entendre que cette lettre a été envoyée il ya longtemps. "La lettre n’a pas été envoyée pendant le rassemblement, mais avant, plante-t-il. Est-ce que je suis choqué ? Non ? Plus grand-chose ne me choque. Je ne pensais pas qu’une lettre, ça tuait quelqu’un ou que cela offensait quelqu’un. Les réactions m’importent peu" dira l’international français qui a montré qu’il est actuellement focalisé sur les échéances avec l’équipe de France.