En Allemagne, une tendance nouvelle émerge de la population noire et des personnes de couleur, créant des espaces sûrs pour se retrouver et se remettre du racisme. Comme rapporté par Celia Parbey dans Die Zeit, ces espaces offrent un refuge contre le racisme quotidien et les microagressions. Pourtant, tout le monde n'y voit pas un moyen d'autonomisation. La réaction outrée de certains laisse penser que les termes "apartheid" et "ségrégation" sont de nouveau en jeu.

Une organisation à but non lucratif de Berlin illustre cette nouvelle approche, organisant des randonnées et des camps pour les enfants et les jeunes noirs, visant à rapprocher ces jeunes de la nature et à créer un environnement où ils ne sont pas l'exception. Lorsqu'une interview à ce sujet a été publiée par Der Spiegel, une vague de haine et d'indignation a suivi, soulignant un malaise social profond.

Cette tendance à l'auto-organisation des personnes noires et de couleur est croissante en Allemagne. Les espaces créés, que ce soit pour des activités de loisirs, des cours de poterie ou des groupes d'étude, sont nés de la nécessité. Ils servent de retraites pour se remettre des traumatismes du racisme et offrent un lieu où le consensus sur l'existence du racisme n'a pas besoin d'être établi avant chaque conversation. Ils protègent également contre les agressions quotidiennes et les microagressions, souvent incomprises par la majorité blanche.

Cependant, le concept d'espaces où les blancs ne sont pas les bienvenus suscite la controverse. Les critiques arguent que ces initiatives favorisent le racisme inversé et la ségrégation. Mais cette vision ignore le contexte historique, social et politique. Les espaces sûrs ne sont pas un outil de ségrégation, mais une réponse à une société raciste. Ils visent à permettre aux personnes de couleur de participer pleinement à la société. La nécessité de ces espaces reflète l'état de notre société : tant que le racisme existera, il y aura un besoin pour des espaces sûrs. La véritable question n'est donc pas de savoir si ces espaces sont nécessaires, mais plutôt pourquoi ils le sont toujours.