Depuis 2021, la République Démocratique du Congo (RDC) est confrontée à une grave crise sécuritaire dans le nord Kivu. L'est du pays est devenu une zone très instable où les rebelles du M23 sèment la terreur. Selon diverses autorités congolaises, les rebelles du M23 bénéficient d'un soutien appuyé de la part du Rwanda. Le prétendu rôle de Kigali dans la déstabilisation de l'est de la RDC est un véritable point de frictions entre les dirigeants des deux pays. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander au Rwanda d'arrêter d'interférer dans les affaires internes de son voisin.

Ce mardi 20 juin, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères à réclamer que le Rwanda cesse de soutenir militairement le M23 dans la crise qui se déroule actuellement au Nord-Kivu. "La France est préoccupée par les informations confirmant le maintien du M23 dans les territoires à l'est de la RDC, le soutien militaire continu du Rwanda à ce groupe armé et la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Ce soutien, que nous condamnons, doit cesser" peut-on lire dans le communiqué du Quai d'Orsay. Paris a condamné avec la dernière énergie les exactions commises par le M23 et appelle à une accélération du retrait des troupes du M23 dans l'est de la RDC.

FIFA: comment une IA a aidé à identifier les harceleurs de l'équipe de France La FIFA a récemment franchi une nouvelle étape dans la lutte contre le harcèlement en ligne en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour identifier les auteurs…

La France a déclaré qu'il faut que les institutions régionales et internationales fassent en sorte que tous les groupes rebelles qui pullulent le Nord Kivu accepte s'engager dans un processus national de démobilisation et de désarmement. Le Quai d'Orsay notifie que les groupes rebelles qui refuseront le projet de démobilisation et de désarmement doivent faire l'objet de lourdes sanctions.