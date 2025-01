Mines en Afrique : colère autour d’un projet co-géré par la France

Photo d'illustration d'une mine (DR)

Au Sénégal, la tension monte autour des activités de la société Grande Côte Opérations (GCO), détenue par l’entreprise minière française Eramet et l’État sénégalais. Active depuis 2014 sur la côte atlantique, GCO se consacre à l’extraction de zircon, ce qui a récemment suscité l’indignation des agriculteurs locaux. Ceux-ci dénoncent la perte de leurs terres et des compensations qu’ils jugent insuffisantes.

Récemment, un groupe de maraîchers a obstrué la route menant à la mine, exprimant leur mécontentement. Ils affirment que, sans l’exploitation minière, ils seraient occupés à cultiver leurs champs, une activité essentielle à leur subsistance. Les manifestants attribuent à l’exploitation minière la responsabilité de l’assèchement de leurs terres agricoles, due à l’extraction en profondeur du minerai et au pompage de l’eau.

De plus, ils déplorent les faibles compensations reçues pour leurs terres rachetées par la société minière. Ils estiment que les montants versés sont bien en deçà de la valeur réelle de leurs champs. Par ailleurs, les agriculteurs critiquent le manque d’opportunités d’emploi pour les jeunes locaux, malgré les 2 000 postes créés par GCO.

La société minière, de son côté, réfute ces accusations et affirme avoir restitué une partie des terres exploitées à l’État. Elle se présente comme un contributeur important au budget national. Devant cette situation, les habitants, appuyés par des acteurs de la société civile et des représentants locaux, demandent un moratoire sur les activités minières. Ils souhaitent une évaluation approfondie des impacts environnementaux et économiques sur cette région, qui est cruciale pour la production de légumes au Sénégal.