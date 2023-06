Expulser vers le Rwanda les migrants qui sont venus illégalement au Royaume-Uni est contraire à la loi. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une décision de justice rendue ce jeudi 29 juin au Royaume-Uni par rapport à ce projet du gouvernement britannique. À en croire la décision qui a été prise par la Cour d’appel, le pays dirigé par Paul Kagame ne peut être considéré comme un « pays tiers sûr ».

« Les déficiences du système d’asile y sont telles » qu’il peut y avoir « un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d’origine », a poursuivi la décision de justice. Cette décision de justice intervient pour remettre en cause celle qui a été prise en décembre dernier par la Haute Cour de Londres. La juridiction anglaise avait en effet donné son accord au gouvernement pour expulser vers le Rwanda les migrants clandestins. Le gouvernement rwandais avait pour sa part exprimé sa disponibilité à accompagner le Royaume-Uni dans cette lutte.

Des bébés avec l’ADN de 3 personnes naissent au Royaume-Uni La médecine au Royaume-Uni a connu une avancée, touchant particulièrement le domaine de la fertilité. En effet, selon les informations de la presse britannique, ce…

« Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous contestons le fait que le Rwanda ne soit pas considéré comme un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d’asile », a régi le gouvernement de Paul Kagame par le biais de son porte-parole. Ce projet qui existe entre les deux pays a été critiqué violemment par plusieurs pays. La Turquie avait exprimé son inquiétude sur le sujet et avait notamment rejeté ce statut d’abris pour les réfugiés. Face aux différentes critiques et oppositions, le Royaume-Uni était prêt à quitter le cadre européen des droits de l'homme après la décision de la CEDH qui a empêché un vol vers le Rwanda.