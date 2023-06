Après un climat tendu suite à la rébellion armée du groupe Wagner, une rencontre significative a eu lieu entre des représentants de haut niveau de la Russie et la Chine. La Chine a accueilli à Pékin le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Rudenko, révélant ainsi la première interaction publique entre les diplomates des deux pays depuis l'affaire Wagner. La rencontre discrète s'est tenue ce dimanche, un moment opportun pour des pourparlers non officiels, et a été signalée par le ministère chinois des Affaires étrangères. Ce dernier a divulgué que les deux hommes avaient discuté des «relations sino-russes et des questions internationales et régionales d'intérêt commun». Cependant, le communiqué est resté vague et n'a pas précisé si la récente turbulence en Russie avait été un point de discussion.

La rébellion du groupe Wagner, qui a finalement mis fin à sa révolte et s'est retiré de ses positions en Russie, a été un événement qui a capté l'attention du monde entier. La révolte a poussé le président russe Vladimir Poutine à déclarer qu'elle représentait une «menace mortelle», ajoutant une tension significative à une situation déjà complexe. Ces événements ont clairement eu un impact majeur sur la politique régionale et mondiale, même si les détails des discussions lors de cette réunion discrète ne sont pas clairement connus.

Le conseil d’Elon Musk à Vladimir Poutine après la rébellion de Wagner Le conflit armé russe en Ukraine a connu un revirement inattendu avec la rébellion du groupe paramilitaire Wagner contre le Kremlin. Ce groupe, qui jouait…

Cette réunion entre la Russie et la Chine survient également dans un contexte plus large de tensions régionales, y compris les conflits en cours en Ukraine ou encore la tension autour de Taïwan. Alors que le monde se tourne vers l'Est, cherchant à comprendre et à anticiper les prochaines actions des puissances régionales, ces discussions pourraient représenter une nouvelle étape dans les relations entre la Russie et la Chine.