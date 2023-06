Le terrorisme est devenu un véritable frein pour la paix dans le monde. Ces dernières années les groupes terroristes se sont mieux structurés et possèdent diverses sources de financement pour mener leurs activités partout dans le monde. L’influence de l’État islamique est une réelle problématique, car la nébuleuse terroriste dispose de grands moyens pour avoir des affiliés aux quatre coins du monde. L’Afrique notamment dans sa partie ouest concentre un grand nombre d’attaques terroristes qui ont causé des milliers de morts.

En Afrique les groupes terroristes les plus sombres et néfastes du monde y mène des activités qui engendrent le chaos. On peut citer l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique), le GSIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), les shebabs et d’autres nébuleuses qui ont fait de l’Afrique leur terrain de chasse. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, la Somalie, le Tchad, le Mozambique subissent de plein fouet les affres du terrorisme. Ces groupes terroristes ont atteint un tel niveau de nuisance qu’ils sont désormais dans une volonté de conquête territoriale défiant l’influence des structures gouvernementales. Ce mardi 20 juin se tenait une rencontre de haut niveau entre les experts de l’ONU, d’Interpol, de la Russie, des États-Unis, du Qatar, du directeur principal de la veille stratégique de Google pour évoquer la question de la lutte contre le terrorisme. Selon les participants l'Afrique est entrain de payer un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme.

Terrorisme en Afrique: ce pays du Moyen-Orient s'implique dans la lutte L'Arabie saoudite a récemment pris une nouvelle initiative dans la lutte contre le terrorisme en rejoignant la présidence d'un groupe de réflexion dédié aux affaires…

Les experts sont unanimes sur le fait que l’Afrique enregistre le plus grand nombre d’actes terroristes. "L’Afrique est devenue le principal champ de bataille du terrorisme, avec une augmentation importante du nombre de groupes actifs sur le continent" a laissé entendre Khaled Khiari, le sous-secrétaire général de l’ONU. Selon Antonio Guterres, il est plus qu’urgent de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de traiter les racines du terrorisme à savoir la pauvreté, la discrimination, les infrastructures déficientes, les violations flagrantes des droits de l’homme. Pour ces experts il faut mettre en place une stratégie internationale de lutte contre le terrorisme afin d’aider le continent africain à renverser la tendance et d’éviter que la gangrène atteigne un point de non-retour.