Au Sénégal, les violentes manifestations contre la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko ont un impact assez négatif sur le secteur financier. En effet, à cause des différents mouvements d’humeur enregistrés, les autorités sénégalaises ont décidé de couper l’accès à la connexion internet. Cette situation d’une part a des répercussions sur le réseau de transfert d’argent Wave et met d’autre part en difficulté celles et ceux qui sont dépendants de ce mode de transfert d’argent.

Plusieurs tenanciers de boutiques orange money, free money et autres ont dû fermer momentanément pour éviter les actes de vandalisme. Ceci rend difficile les transactions dans le pays. A tout ceci s'ajoute l’attaque dont ont fait l’objet plusieurs institutions bancaires dans le pays. Selon le dernier point qui a été établi, les banques telles que : BOA, CBAO, BDK, SGBS, Confina, CBI, BIS, Orabank, BNDE et UBA ont été attaquées. Les retraits des transferts internationaux ont ainsi été entravés.

L’autre conséquence est que ces différentes banques ont dû fermer leurs agences dans plusieurs localités sous tension dans le pays après l’attaque dont leurs installations ont été victimes. Rappelons que depuis plusieurs jours désormais, le pays traverse une crise socio-politique liée à la condamnation de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko.

Au cours de ces dernières 72 heures, près de 20 morts ont été enregistrés. Selon le commissaire Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique, plusieurs manifestants détenaient des armes de guerre et ne seraient pas des manifestants ordinaires. Pour l’heure, les avocats de l’opposant sénégalais dénoncent la situation dans laquelle se trouve leur client. Il aurait été séquestré selon ces derniers.