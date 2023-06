La situation socio-politique au Sénégal continue de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. En effet, alors que la situation est toujours tendue, l’opposant sénégalais Idrissa Seck a profité d’une intervention sur Rfi pour faire remarquer qu’elle pourrait davantage se dégrader si Macky Sall annonçait sa candidature pour le prochain scrutin présidentiel. Pour l’homme politique sénégalais, le nœud du problème se situe au niveau du troisième mandat.

« Le problème avec un troisième mandat, c’est que même la perspective de celui-ci provoque des troubles », indique le candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle au Sénégal. « Nous assistons à la violence et aux bouleversements dans nos rues habituellement paisibles. Nous avons vu la mort. Ce n’est pas bon pour notre peuple. Ce n’est pas non plus bon pour la portée mondiale du Sénégal. Cette situation ne fera qu’empirer si le président Macky Sall annonce une candidature pour un troisième mandat. Ce serait profondément préjudiciable au Sénégal », a-t-il poursuivi.

Corps repêchés sur une plage au Sénégal : les dernières révélations Le mardi 6 juin 2023, un corps sans vie a été repêché à la plage de Djiffer. La corps sans vie a été récupérée par…

Rappelons que dans un passé récent, le leader du parti Rewmi était encore un allié politique de Macky Sall. Après avoir été reçu en audience par le Chef de l’État sénégalais, Macky Sall dans l’après-midi du jeudi 20 avril dernier, Idrissa Seck a annoncé son départ de la mouvance présidentielle. Ceci intervient quelques jours après qu'il a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de février 2024. « Je l’ai dit à Macky Sall, je lui ai dit ‘Moi, je m’en vais ››, a déclaré Idrissa Seck le samedi 22 avril dernier.