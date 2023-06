L'armée russe a besoin d'armes plus modernes pour gagner la guerre en Ukraine. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un communiqué publié vendredi sur le site Internet du Kremlin. Il s’agit, en effet, des rares occasions où l’homme fort de Moscou reconnaît les carences de son armée en terme d’armement. Il fait tout de même remarquer que cette carence pourrait être comblée grâce à l’industrie de la défense qui est en plein essor.

« Nous n'avons pas encore assez d'armes modernes, mais l'industrie de la défense et le complexe militaro-industriel se développent rapidement et, j'en suis sûr, tous les défis auxquels notre industrie de la défense sera confrontée seront certainement relevés. Nous développons intensivement la production d'armes modernes », a reconnu le président russe dans son communiqué après avoir salué les forces russes en Ukraine. Il a notamment fait remarquer que l'offensive ukrainienne avait commencé et que les forces russes y résistaient avec succès.

Pour lui, la situation est liée au « bon commandement des troupes et à la grande efficacité des armes russes, en particulier des armes modernes ». Cette déclaration intervient dans un contexte où la Russie avait été critiquée pour l’usage d’armes obsolètes en Ukraine. Il y a quelques mois, le président russe se vantait d'avoir « des années, peut-être même des décennies » d'avance sur ses rivaux. L’Ukraine, pour sa part, continue de bénéficier du soutien de ses alliés occidentaux qui mettent à sa disposition différents types d’armes pour renforcer son arsenal militaire.