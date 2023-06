Un camp de paramilitaires russes appartenant au groupe Wagner a été touché par des frappes de drones en Libye, selon une source militaire anonyme qui s'est exprimée auprès de l'AFP. L'attaque a eu lieu sur la base aérienne d'Al-Kharruba, située à environ 90 miles au sud-ouest de Benghazi. L'endroit visé était précisément "où se trouvent les membres du groupe Wagner", a affirmé le responsable militaire. Bien qu'aucune perte humaine n'ait été déplorée, cette attaque soulève des questions quant à l'origine de la frappe. Le responsable a déclaré à l'AFP que son origine était "inconnue" et n'a pas fourni plus de détails à ce sujet.

La Libye, un pays riche en pétrole, a été plongée dans le chaos après le printemps arabe de 2011, qui a conduit à la chute et à la mort de l'ancien leader du pays Feu Mouammar Kadhafi. Depuis la chute du régime autoritaire de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a sombré dans le chaos, l'instabilité politique et les conflits armés. Les rivalités entre factions et groupes armés se sont intensifiées, chacun cherchant à obtenir le contrôle du pouvoir et des ressources. Ces divisions politiques et tribales ont entravé les efforts de construction d'un État démocratique solide et ont créé un vide de gouvernance.

Les luttes incessantes ont également permis l'émergence de groupes extrémistes, dont l'État islamique, qui ont trouvé un terrain fertile pour leurs activités. La crise en Libye a également eu des conséquences humanitaires dévastatrices. Des milliers de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays, tandis que d'autres ont pris la dangereuse route migratoire à travers la Méditerranée dans l'espoir d'atteindre l'Europe. Les violations des droits de l'homme sont fréquentes, avec des rapports réguliers faisant état de tortures, de disparitions forcées et d'exécutions sommaires.

Malgré les efforts de la communauté internationale pour trouver une solution politique, les pourparlers de paix ont jusqu'à présent échoué à rétablir la stabilité en Libye. Les intérêts régionaux et les rivalités géopolitiques ont compliqué davantage la situation, certains acteurs étrangers soutenant des factions rivales et exacerbant le conflit. Le groupe Wagner, une société militaire privée russe, est connu pour son implication dans différents conflits à travers le monde. Il est soupçonné d'avoir des liens étroits avec le gouvernement russe, bien que Moscou nie officiellement son soutien à ce groupe de mercenaires.

La présence de mercenaires russes en Libye suscite depuis longtemps des préoccupations et a été dénoncée par la communauté internationale. Ces dernières années, leur rôle dans le pays a été largement discuté, en particulier en raison de leur soutien présumé au général Khalifa Haftar, qui s'oppose au gouvernement reconnu par la communauté internationale.