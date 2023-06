Une nouvelle des plus surprenantes! Un responsable du gouvernement italien aurait contacté Mark Zuckerberg au sujet de l'organisation d'un combat d'arts martiaux mixtes (UFC) entre Elon Musk et le fondateur de Facebook. Le lieu choisi pour cet événement spectaculaire n'est autre que le légendaire Colisée de Rome, selon les informations obtenues par TMZ Sports. Selon des sources bien informées, le ministre de la Culture se serait adressé à Zuckerberg il y a quelques jours pour organiser ce qui pourrait être le plus grand combat de l'histoire du monde dans le théâtre de combat le plus célèbre de l'histoire.

Nos sources indiquent qu'Elon et Mark seraient tous deux ravis que le combat ait lieu au Colisée rapporte le média américain. Les représentants de Zuckerberg auraient transmis le message au président de l'UFC, Dana White, dont les collaborateurs ont contacté le ministre. Quant au lieu lui-même, l'un des sept merveilles du monde, il n'y a pas eu d'événements majeurs organisés à l'intérieur de cet amphithéâtre vieux de près de 2000 ans depuis des centaines d'années, et seuls.

Le combat entre les deux milliardaires américains suscitent beaucoup d'intérêts ces dernières semaines et les médias ne cessent de rapporter à longueur de journée des informations croustillantes.