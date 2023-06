Avec une fortune estimée à 440 millions de dollars, Reese Witherspoon est l’actrice autodidacte la plus riche au monde. L’annonce a été faite par le magazine Forbes dans le cadre de la mise à jour de la liste 2023 des «femmes autodidactes les plus riches d'Amérique» dont elle occupe la 59ᵉ place. La quadragénaire qui s’est illustrée par son rôle dans La Revanche d'une blonde et Big Little Lies tire en effet sa fortune d’une juteuse transaction qui a eu lieu en 2021.

La société dont elle détient près de 20 % des parts a été vendue pour la somme de 900 millions de dollars. Il s’agit de la société de production Hello Sunshine. Même un quart de siècle après le début de sa carrière, Reese Witherspoon continue de garder une grande réputation dans son domaine et plus précisément à Hollywood. Pour son apparition dans dix épisodes de la dernière saison de The Morning Show, elle aurait reçu une rémunération équivalant à 20 millions de dollars.

Selon les informations rapportées par le site Web de Women in the World, elle fait également partie des actrices les mieux payées de l'industrie, ayant gagné 35 millions de dollars. Selon le classement qui a été fait par Forbes, parmi les autres femmes répertoriées figuraient, la scénariste de télévision Shonda Rhimes, la comédienne Ellen DeGeneres et les chanteuses Taylor Swift, Rihanna et Madonna, entre autres. Le reste de la liste 2023 des «femmes autodidactes les plus riches d'Amérique» est constitué des femmes dans la mode, la santé, la technologie et plus encore.