A trois (03) ans des élections présidentielles de 2026, l’effervescence a commencé à monter déjà dans les Etats-majors de certains hommes politiques proches du pouvoir de la rupture. Depuis quelques semaines, la Coordination nationale du Réseau Olivier Boko passe dans les villes, villages, quartiers de ville et hameaux pour susciter la candidature de Olivier Boko pour la présidentielle de 2026 au Bénin.

Au cours de sa séance d’échange hebdomadaire avec les professionnels des médias ce vendredi 09 juin 2023 à Cotonou, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a donné sa part de vérité sur cette campagne que mène les jeunes de la Coordination nationale de Réseau Olivier Boko . « Si vous avez 40 ans, le gouvernement vous souhaite aussi que les gens suscitent votre candidature » a-t-il précisé. Le porte-parole du gouvernement a indiqué que « dès que vous remplissez les conditions vous êtes aussi éligibles. Donc on vous souhaite tout le meilleur ». Il a souligné à cet effet que « le gouvernement ne tranche pas les questions de qui veut être président, qui a des ambitions ».

Pour lui, ce n’est pas au niveau du gouvernement qu’on décide qui veut être candidat. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a laissé entendre que « c’est d’abord une affaire personnelle » et « de perception de l’opinion ». « Ceux qui font ça(...) on est en démocratie » a-t-il tenu à faire savoir. Pour lui, « s’ils pensent que vous aussi demain vous remplissez les conditions, ils peuvent aller susciter votre candidature ». Le constat qu’il a fait sur le terrain, « c’est que le principal intéressé n’a encore rien dit » et « n’a encore rien organisé ». « Bon ! Nous suivons tous l’actualité. 2026 c’est dans 3 ans » a -t-il lâché.