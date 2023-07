La 63ᵉ Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s'est tenue le dimanche 9 juillet 2023. L’objet de cette séance est d’évaluer le processus de transition au Mali, en Guinée Conakry et au Burkina-Faso. L'objectif visé est de veiller à assurer un retour à l’ordre constitutionnel dans les mois à venir dans ces pays. La situation sécuritaire des pays du Sahel a également été évoquée.

Lors de la 63e session ordinaire de la CEDEAO qui a eu lieu le dimanche 9 juillet 2023, la conférence a réaffirmé son engagement à œuvrer à l’éradication du terrorisme et de l’extrémisme violent, qui demeurent une menace existentielle à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région. Elle a exprimé sa volonté politique et sa détermination à fournir les moyens financiers et techniques requis pour la mise en œuvre efficace du Plan d’action de la CEDEAO pour l’éradication du terrorisme, notamment l’activation rapide d’une force cinétique dans le cadre de la Force en attente de la CEDEAO (FAC) pour un appui à la lutte contre le terrorisme. La Conférence a noté avec inquiétude que certains moyens de transport contribuent à faciliter les mouvements et les opérations des groupes terroristes dans le Sahel. A cet égard, elle a exhorté les Etats membres à réglementer l’importation et l’utilisation de ces moyens de transport dans la région.



