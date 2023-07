Dans les circonstances d'une conférence de presse qui s'est déroulée sous la houlette des responsables du groupe Canal+ tels que le directeur général de la chaîne A+Bénin, Frédéric Dezert, la directrice générale de Canal+ au Bénin, Yacine Alao et la directrice des chaînes thématiques de Canal+ International Clémentine Tugendhat et du gouvernement béninois représenté par la ministre du numérique et de la digitalisation Aurelie Adam Soulé Zoumarou, le ministre du Tourisme, de la Culture et des arts Jean-Michel Abimbola et le ministre des Sports Oswald Homéky, la nouvelle chaîne A+ Bénin a été officiellement lancée ce mercredi 19 juillet 2023 à Cotonou.

Le paysage audiovisuel du Bénin s'est une fois encore enrichi grâce à la nouvelle chaîne de télévision A+ Bénin, dont la création émane d'une collaboration entre le gouvernement béninois et le groupe Canal+. A+Bénin sera disponible à partir du 24 juillet 2023 sur le numéro 271 des bouquets Canal+ et sur le canal 13 de la Tnt Bénin. ‹‹ Le Bénin sait se donner les moyens de ses ambitions ››, a déclaré le ministre des sports, Oswald Homéky. Miroir du pays, A+ Bénin est le reflet des envies et des attentes de tous les Béninois selon Frédéric Dezert. Alliant l'expertise et le savoir-faire de Canal+ en matière d'édition de chaînes, et la volonté de l'État béninois de faire rayonner le pays et de stimuler l'écosystème audiovisuel local, A+Bénin promet du grand divertissement à travers une programmation riche, variée et grand public.

Formation des footballeurs au Bénin : l'Unfpb créé une autre porte de sortie aux amoureux du cuir… L' Union nationale des footballeurs professionnels du Bénin (UNFPB) offre pendant la période de vacances des bourses de formation pour des footballeurs qui voudraient se…

A+Bénin qui se veut être le miroir du pays proposera dès son lancement, une offre d'émissions exclusives avec notamment ''On Se Parle Cash'', une émission de débat animée par Frida Elisha, du lundi au vendredi à 14 heures, ''Défends Tes 50.000F'', un jeu télévisé présenté par Elifaz Houndékpondji, du lundi au vendredi à 19h30 et ''Mon Beau Bénin'', un magazine de découvertes culturelles et touristiques présenté par Nabirath Imorou tous les dimanches à 14h. A+ Bénin, c'est aussi le meilleur des séries inédites ou cultes de toute l'Afrique, du sport avec les plus belles affiches du championnat béninois de football dès la reprise de la saison en septembre et de grands événements locaux. ‹‹ Le Bénin résolument tourné vers l'avenir, se dote d'une nouvelle télévision forte qui prend en compte tous les aspects de la vie des Béninois avec des émissions sociétales, humoristiques, de fiction, de savoirs ou encore de découverte du patrimoine du pays ››, a déclaré la ministre du numérique et de la digitalisation Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

La directrice des chaînes thématiques de Canal+ International Clémentine Tugendhat a exprimé la joie que procure au groupe Canal+, la création de A+ Bénin. « Aujourd’hui, nous sommes heureux de lancer A+ Bénin. L’idée derrière tout cela, c’est de développer un cercle vertueux pour faire découvrir des talents et un bel écosystème puisque A+ Bénin sera une chaîne faite par les Béninois et pour les Béninois ». Ainsi s'est-elle exprimée. La directrice générale de Canal+ au Bénin Yacine Alao rassure que le groupe Canal+ ne manquera jamais de quoi émerveiller ses abonnés du monde entier.