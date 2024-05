Egypte: une villa royale d’environ 3 500 ans découverte

Photo: DR



La découverte récente dans le désert du Sinaï a fait sensation dans le monde de l’archéologie : la villa royale d’un des plus grands pharaons de l’Égypte antique a été retrouvée, offrant un aperçu fascinant de la vie et du règne de Thoutmôsis III, datant de près de 3 500 ans.

Bien que le Sinaï soit souvent associé à ses vastes étendues désertiques, il abrite également des trésors cachés d’une importance historique inestimable. Cette fois, c’est la résidence royale elle-même qui a été mise au jour, révélant les secrets bien gardés de l’un des dirigeants les plus éminents de l’ancienne Égypte.

Le site, soigneusement exploré par une équipe d’archéologues, révèle une architecture remarquable et des artefacts précieux, tous témoins de la grandeur passée de cette période. Les caractéristiques distinctives de la villa, notamment ses deux halls spacieux et ses zones résidentielles distinctes, offrent un aperçu de la vie quotidienne du pharaon et de son entourage.

Parmi les découvertes les plus significatives figurent des fragments de poterie ornés du cartouche de Thoutmôsis III, confirmant ainsi l’identité du propriétaire de cette demeure historique. Des analyses stratigraphiques approfondies ont également permis de dater précisément la construction de la villa, la situant au cœur du règne de ce grand pharaon.

L’emplacement stratégique de la résidence dans le Sinaï revêt une importance particulière dans le contexte politique et militaire de l’époque. Thoutmôsis III, désireux d’étendre son empire vers l’est, avait déployé ses armées dans la région, faisant de cette villa un centre névralgique de ses opérations militaires.

Mais l’histoire captivante de ce lieu ne s’arrête pas là. Des découvertes ultérieures révèlent des couches supplémentaires d’histoire, y compris des sépultures d’enfants datant de siècles après le règne de Thoutmôsis III. Une stèle ornée du symbole d’un autre pharaon, Amasis, datant du VIe siècle avant J.-C., soulève des questions sur l’évolution et la continuité de ce site au fil du temps.