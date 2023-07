Voilà plus de 8 ans maintenant que le Burkina Faso est confronté au phénomène du terrorisme. Différentes nébuleuses terroristes écument les quatre coins du Burkina et les djihadistes ne font que semer la terreur et la désolation. Il ya quelques jours, le conseil norvégien pour les réfugiés a déclaré que le Burkina Faso est le pays au monde qui est le plus impacté par les attaques terroristes. Pour fuir les exactions des groupes armés terroristes, de nombreux Burkinabè ont replié à l’intérieur du pays. Présentement, on dénombre des millions de Personnes Déplacées Internes. Face à l’intensité des incursions armées et à la barbarie des terroristes, des Burkinabè ont trouvé refuge dans des pays voisins comme la Côte d’Ivoire.

Les premières autorités ivoiriennes estiment qu’il ya plus de 8000 réfugiés burkinabè installés au nord de la Côte d’Ivoire. Face à l’afflux des réfugiés burkinabè, l’État ivoirien a lancé un vaste plan de relogement. En mai dernier par exemple, la RCI a lancé la construction de 1077 maisons pour loger les réfugiés burkinabè sur un site situé à 14 km de la ville de Bouna. Des forages et des latrines seront aussi construits afin que les réfugiés puissent vive dans de bonnes conditions. Le projet est dans sa phase finale et les premières habitations seront livrées en ce mois de juillet. Le Ghana accueille aussi des réfugiés burkinabè. Mais à la différence de la Côte d’Ivoire, les autorités ghanéennes sont réticentes à l’idée de gérer ces déplacements de population. Tout récemment, des informations concordantes ont fait cas du refoulement de nombreux réfugiés burkinabè du Ghana.

Arrêté en Côte d'Ivoire, Wilfried Ayatodé séjourne désormais à la prison civile de Cotonou Placé en détention provisoire depuis Janvier 2022 par le parquet spécial de la Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet) ,…

Les chiffres font état de 250 personnes refoulées. Ce mercredi 12 juillet, une délégation gouvernementale du Burkina s’est rendue à Dakola, la frontière Burkina-Ghana pour s’enquérir de la situation des réfugiés refoulés du territoire ghanéen. Le gouvernement de transition dit déploré la situation. Une assistance humanitaire d’urgence sera mise en place pour le rapatriement de ces Burkinabè, a laissé entendre la délégation gouvernementale.