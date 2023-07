L'Algérie et la Chine se sont engagées dans un partenariat économique d'envergure, annonçant un investissement colossal de 36 milliards de dollars dans divers secteurs stratégiques. Cette initiative, prise dans le but de renforcer les relations économiques entre les deux nations, a été révélée par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Les accords conclus avec la partie chinoise vont impulser une nouvelle dynamique dans l'industrie manufacturière, les nouvelles technologies, l'économie de la connaissance, les transports et l'agriculture en Algérie.

Ces secteurs clés joueront un rôle essentiel dans la croissance économique du pays et permettront de créer des opportunités d'emploi pour la population algérienne. Lors d'une réunion organisée dans la province de Shenzhen avec des représentants de la communauté algérienne en Chine, le président Tebboune a souligné l'importance de ces projets et accords pour les deux pays. En effet, cet investissement massif sera mutuellement bénéfique, renforçant ainsi les liens entre la Chine et l'Algérie.

La visite officielle du président Tebboune en Chine est un témoignage de l'engagement profond de l'Algérie envers cette collaboration fructueuse. Au cours de sa visite, le dirigeant algérien a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, renforçant ainsi les relations politiques historiques qui existent déjà entre les deux nations. Le président Tebboune a exprimé son souhait d'élever les relations économiques avec la Chine à un niveau équivalent à celui des bonnes relations politiques historiques qui ont uni les deux pays pendant des années.

Cette vision ambitieuse ouvre de nouveaux horizons d'investissement, ouvrant ainsi la voie à un avenir prometteur pour les deux nations. Cet investissement massif démontre également la confiance que la Chine place dans l'économie algérienne et la volonté de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. L'Algérie, de son côté, se positionne en tant que partenaire fiable et propice à l'investissement.

Il est important de préciser que cet engagement financier de 36 milliards de dollars entre la Chine et l'Algérie marque un tournant significatif dans leur partenariat économique. Cette collaboration renforcera les secteurs stratégiques en Algérie et ouvrira de nouvelles opportunités pour le développement économique du pays.