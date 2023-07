Des pressions considérables pèsent sur le dollar américain, menaçant sa suprématie en tant que monnaie de réserve mondiale. Plusieurs pays, dont le Brésil et l'Inde, sont en train de chercher des alternatives au dollar pour le commerce et les paiements. Ils sont motivés par un éventail de facteurs, notamment les sanctions occidentales contre la Russie à la suite de sa guerre en Ukraine, qui ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité de répercussions pour tout pays qui prend des décisions qui contrarient Washington.

Même aux USA, cette tendance est crainte par les plus hautes autorités du pays. "Lorsque nous utilisons des sanctions financières liées au rôle du dollar, il y a un risque qu'avec le temps, cela puisse saper l'hégémonie du dollar" avait déclaré la secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen dans une interview accordée à CNN. Elle met ainsi en lumière la menace croissante pesant sur le dollar américain en tant que monnaie de réserve internationale. Dans ses observations, Yellen signale l'augmentation significative de l'utilisation du yuan dans le financement du commerce mondial. Bien qu'elle reste convaincue que le dollar maintiendra sa position dominante, en raison des marchés de capitaux solides et de l'état de droit des États-Unis, Yellen souligne l'importance de surveiller de près les évolutions du paysage financier mondial pour protéger le statut du dollar.

Une monnaie trop forte pour des pays faibles ?

Selon Insider, les politiques monétaires des États-Unis, qui ont une influence disproportionnée sur l'économie mondiale, sont un autre point de préoccupation. De nombreux pays, y compris africains, (avec récemment le cas du président kenyan qui a dénoncé l'obligation de commercer dans des monnaies trop fortes) se sont déclarés fatigués d'être retenus en otage par ces politiques. En Inde, par exemple, un groupe de travail de la Reserve Bank plaide en faveur de l'utilisation de la roupie indienne pour le commerce, en accord avec la vision du Premier ministre Narendra Modi pour la devise nationale.

En outre, l'appréciation du dollar américain par rapport à d'autres devises exerce une pression sur les économies des pays en développement. En Argentine, par exemple, la chute des réserves en dollars, alimentée par la pression politique et la baisse des exportations, a provoqué une inflation élevée. En réponse, le pays a commencé à utiliser le yuan pour payer ses importations en provenance de Chine.

Enfin, la diversification du commerce mondial et de la demande de pétrole met en danger la position du dollar. La formalisation de l'utilisation du dollar pour le commerce du pétrole par les pays du Golfe au Moyen-Orient en 1945 a contribué à asseoir le statut du dollar. Cependant, la révolution du pétrole de schiste aux États-Unis et l'évolution des relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite pourraient conduire les pays exportateurs de pétrole à s'orienter vers d'autres devises.