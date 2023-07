Conformément au Décret N° 2023-218 du 26 avril 2023 portant nomination des membres du CA de l’ANIP, les 07 membres du Conseil d’Administration (CA) de l’Agence nationale d’identification des personnes ( Anip) ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le Ministre d’Etat, Secrétaire général à la Présidence de la République, Pascal Irenée Koupaki. C’était le vendredi 14 juillet 2023 dans les locaux de l’ANIP sise à Kouhounou à Cotonou au cours d’une cérémonie fort simple.

Ces 7 nouveaux membres du Conseil d’Administration de l’Anip sont Claude Cocou Olympio, représentant de la Présidence de la République, Marius Abdon Mikpon’ai, représentant du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, Jacques Richard Codjo, représentant du Ministère de la Justice et de la Législation, Ghislaine Kpossa, représentante du Ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale,Rodrigue Chaou, représentant du Ministère de l’économie et des finances,Hector Agbo, représentant du Ministère du numérique et de la digitalisation et Marc André Loko, représentant de l’Agence des systèmes d’information et du numérique.

Lors de cette cérémonie d’installation , le Directeur général de l’ANIP, Pascal Nyamulinda a précisé que l’actuel Conseil d’Administration s’est installé à un moment où le Gouvernement du Bénin est entré depuis 2017 dans une nouvelle ère de modernisation du système d’identification biométrique unique où l’on doit accélérer sa transition vers la digitalisation de son économie et de ses services publics et privés. Il a laissé entendre que l’Agence a un rôle déterminant dans cet écosystème où l’intégration des systèmes et l’interopérabilité entre les systèmes, dépendent étroitement de la crédibilité, la facilité, la propreté, la sécurité de la base des données et de la sûreté de son identifiant unique. C’est pourquoi, le Directeur général de l’Anip a souligné que l’équipe de l’ANIP et lui ont « hâte de servir et de travailler pour la réalisation de ces objectifs et la mission de l’ANIP de façon générale, en accord avec la vision du Gouvernement ».

Quant au Ministre d’Etat, Secrétaire général à la Présidence de la République, il a fait savoir qu’il est temps de faire corps avec les textes instituant l’ANIP, ceci pour permettre cette continuité du service public conformément aux textes de la République. Il n’a pas manqué de donner de sages conseils aux membres du Conseil d’administration pour l’atteinte des objectifs fixés à l’ANIP. Le nouveau président du Conseil d’Administration de l’ANIP, Rodrigue Chaou, tout en exprimant sa profonde gratitude au Président Patrice Talon et à son Gouvernement pour la confiance à eux placée, a rassuré les uns et les autres que l’actuel CA accomplira sa mission dans les règles de l’art. Il est à signalé que le mandat des membres du CA de l’ANIP est de 03 ans renouvelable et court à compter de la date de leur installation.