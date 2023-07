À l’occasion de la fête nationale française, ce vendredi 14 juillet 2023, la question de l’armement semble être l'une des priorités du gouvernement. En effet, l’incapacité de la France à se défendre dans une guerre de longue durée, avait été démontrée, alors qu’une guerre a lieu entre l’Ukraine et la Russie. Il y a plus d’un an, Christian Cambon, sénateur et président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des armées du Sénat, avait indiqué que la France n’est pas prête pour une telle guerre. Cela, du fait du stock bas des munitions de l’armée. Dans une interview accordée au média RFI, il avait souligné que ces dernières ne seraient pas en mesure de permettre à l’hexagone de tenir pour « quatre jours » dans le meilleur des scénarios.

La réalité est toute autre « sur un certain nombre de points »

Au cours de son intervention, M Cambon avait souligné que le sujet des munitions, qui ne sont pas conséquentes, n’est pas chose nouvelle. « Nous savons depuis longtemps que nous n’avons pas en matière de munitions, l’épaisseur, c’est-à-dire la quantité qui nous permettrait de soutenir un conflit de longue durée » avait confié le sénateur. Aussi, avait-il dit penser être d’ailleurs optimiste en déclarant que les munitions pouvaient tenir sur 4 jours en cas de guerre, car d’après lui, la réalité est toute autre « sur un certain nombre de points ».

Armement: la Chine domine les USA dans un domaine, mais cela suffira-t-il ? La prépondérance militaire, autrefois largement dominée par les États-Unis, a été remise en question ces dernières années avec l'émergence de la Chine comme une superpuissance…

Le même problème de stock des munitions se pose au niveau de la police française, suite aux émeutes qui ont éclaté après la mort du jeune Nahel, tué par un policier. Hier mardi 11 juillet 2023, lors d’un entretien accordé au média CNEWS, la question a été abordée par Thibault de Montbrial, président fondateur du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure et avocat spécialisé dans la défense des policiers. « Si les émeutes avaient conservé la même intensité pendant deux à trois semaines, la gestion des stocks de munitions intermédiaires des forces de l'ordre aurait posé question » avait-il déclaré tout en ajoutant que : « Pendant les violences, certaines unités ont tiré leur dotation annuelle en trois ou quatre jours ».