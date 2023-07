La Chine a appelé ses voisins japonais et sud-coréens à l’union, dans le but de revitaliser le continent asiatique. Hier lundi 03 juillet 2023, lors d’un forum trilatéral dans la ville côtière orientale de Qingdao, Wang Yi, chef de la diplomatie chinoise, a invité les participants japonais et sud-coréens à agir en faveur d’un sentiment d’ « autonomie stratégique » et à collaborer avec la Chine. Au cours de son intervention, le ministre chinois des Affaires étrangères a tenu à souligner que les dirigeants japonais et sud-coréens, favorables aux politiques occidentales, ne seront jamais considérés comme des Occidentaux.

« Promouvoir des valeurs asiatiques inclusives »

« Peu importe à quel point vous teignez vos cheveux en blond, à quel point vous formez votre nez, vous ne pourrez jamais devenir un Européen ou un Américain, vous ne pourrez jamais devenir un Occidental » a déclaré Wang Yi, selon plusieurs médias d’État chinois. L’officiel chinois n’a pas manqué de souligner que : « Nous devons savoir où se trouvent nos racines ». Selon un communiqué de la diplomatie chinoise, le ministre a également profité de l’occasion pour exhorter les deux pays voisins à : « Promouvoir des valeurs asiatiques inclusives, à favoriser un sentiment d'autonomie stratégique, à maintenir l'unité et la stabilité régionales, à résister au retour de la mentalité de la guerre froide et à se libérer de la coercition de l'intimidation et de l'hégémonie ».

Notons que les propos de Wang Yi interviennent dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre Pékin et Washington. Le gouvernement chinois a récemment annoncé une forte riposte suite à plusieurs avertissements adressés aux États-Unis concernant des sanctions le visant dans le domaine technologique. Il s’agit d’une mesure ciblant les exportations de deux métaux rares dont la Chine est le principal producteur et qui sont indispensables pour la production de semi-conducteurs. D’après une directive publiée par le ministère du Commerce et les douanes chinoises, à partir du 1ᵉʳ août prochain, les exportations de gallium et de germanium nécessiteront une licence préalable pour être autorisées.