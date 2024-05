La RDC demande un embargo sur les minerais vendus par le Rwanda

Felix Tshisekedi - ©AFP

La République démocratique du Congo (RDC) a récemment sollicité un embargo international sur les exportations de minerais en provenance du Rwanda. Kinshasa accuse son voisin d’utiliser des groupes rebelles pour exploiter illégalement ses ressources naturelles. La ministre congolaise des Mines, Antoinette N’Samba Kalambayi, a qualifié ces minerais de « minerais de sang« , affirmant que leur vente finance le conflit dans l’est de la RDC.

Antoinette N’Samba Kalambayi a souligné la nécessité pour tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement minière de respecter des pratiques responsables. Elle a également appelé à un embargo contre le Rwanda, arguant que cette mesure pourrait freiner le financement des conflits par les minerais, restaurer la confiance des parties prenantes et protéger les intérêts économiques légitimes de l’État congolais. Cette déclaration intervient après la prise de contrôle, début mai, des principales mines de tantale de l’est de la RDC par le groupe rebelle M23.

Publicité

Le Rwanda, accusé de soutenir le M23 en échange de minerais de contrebande, a nié à plusieurs reprises ces allégations. En avril dernier, Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, a rejeté ces accusations, les qualifiant de « stratégie de bouc émissaire » de Kinshasa pour masquer ses propres échecs en matière de sécurité et de gouvernance. Par ailleurs, des enquêtes, telles que celle menée par l’ONG Global Witness en 2022, ont révélé que la majorité des minerais exportés par le Rwanda proviennent illégalement de la RDC.

La situation prend une tournure internationale avec des accusations récentes des États-Unis contre le Rwanda pour un bombardement dans l’est de la RDC, causant la mort de plusieurs personnes. Kigali a qualifié ces accusations d’absurdes, tandis que Kinshasa les soutient fermement. Les tensions croissantes dans la région ont mené à des appels internationaux pour respecter la souveraineté de la RDC et cesser les hostilités.

Dans ce contexte, des actions diplomatiques sont entreprises pour résoudre le conflit. Les États-Unis jouent un rôle de médiateur, et des discussions ont eu lieu entre les dirigeants régionaux et des hauts fonctionnaires américains. Le président congolais Félix Tshisekedi a suspendu tout dialogue avec le Rwanda jusqu’au retrait des forces rwandaises de son territoire. Les appels internationaux pour une solution pacifique se multiplient, soulignant la complexité et l’importance de la situation dans la région.