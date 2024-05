Le Premier ministre slovaque grièvement blessé, Poutine et Biden fustigent

Joe Biden (Photo DR)

L’Europe est en état de choc suite à l’attaque brutale contre le Premier ministre slovaque, Robert Fico, grièvement blessé par balle alors qu’il saluait la foule à Handlova. Cet événement tragique a suscité une vague d’indignation et de condamnations parmi les dirigeants mondiaux. Le président russe Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden ont exprimé leur consternation et ont fermement condamné cet acte de violence.

Après une réunion gouvernementale, le Premier ministre a été visé par des tirs. Rapidement, il a été transporté par hélicoptère vers un hôpital à Banska Bystrica, où son état est jugé critique. Les autorités slovaques ont qualifié l’incident de tentative d’assassinat, et un suspect, identifié comme Juraj Cintula, âgé de 71 ans, a été arrêté peu après l’attaque.

La communauté internationale a réagi promptement. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont tous deux souligné que de tels actes de violence n’avaient pas leur place dans nos sociétés et sapaient les fondements de la démocratie. Ils ont envoyé leurs pensées à M. Fico ainsi qu’à sa famille en ces heures sombres.

Les réactions ne se sont pas limitées à l’Europe. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont également exprimé leur choc et leur solidarité. Zelensky a notamment appelé à lutter contre la normalisation de la violence dans le discours politique.

L’état de santé de Robert Fico reste précaire. Selon Marta Eckhardtova, la directrice de l’hôpital où il a été admis initialement, il a subi des interventions chirurgicales d’urgence pour traiter des blessures potentiellement mortelles. L’Europe et le monde retiennent leur souffle, espérant une issue favorable pour le Premier ministre slovaque.

Dans cette épreuve, la Slovaquie et son peuple font preuve d’une grande résilience, soutenus par un flot de messages et de prières provenant de toute l’Europe et au-delà, unissant leurs voix pour condamner la violence et affirmer leur engagement envers la paix et la démocratie.